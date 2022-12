Quali accessori scegliere per i nostri amici a quattro zampe

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Quando entrano a far parte della nostra vita, cani e gatti diventano subito imigliori, membri della famiglia da accudire, coccolare e di cui prendersi cura per trascorrere momenti di indimenticabile tenerezza. La loro presenza ci consente di conoscere una nuova forma di amore e intorno a loro iniziano a ruotare gli impegni e le esigenze di tutta la famiglia per organizzare al meglio le giornate e non far mancare loro cure e presenza. Negli ultimi anni si sta sviluppando in modo crescente la consapevolezza che anche cani e gatti domestici possono soffrire di solitudine e mancanza di amore, per questo adottare un amico asignifica dare il massimo contributo per non farli soffrire. In questa direzione, il pelosetto di casa diventa portatore di allegria, ma anche centro di interesse ...