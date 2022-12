Perché bisogna diminuire subito l’anidride carbonica presente nei mari

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Sono sempre stato convinto che la madre di tutti i problemi sia. Limitare l’effetto serra è pertanto una priorità, un’urgenza pazzesca. Una «battaglia che non ci conviene perdere», per meglio dire. Nei miei viaggi per mare ho constatato troppo spesso quanto la temperatura dell’acqua sia salita, e come la quantità di CO2 in superficie sia andata ormai fuori controllo. Stiamo parlando di qualcosa come 500 parti per milione, un’enormità solo a pensarci. Quando l’acqua diventa così calda, non riesce più a scambiare con l’atmosfera e di conseguenzasi accumula. Questo significa un mare che diventa acido. Indice che si sta alterando anche il ciclo vitale delle piante. Vuol dire che i microrganismi non riescono più a sopravvivere e che si «tagliano le gambe» alla catena alimentare. La ...