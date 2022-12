Milan | due strade per Ibrahimovic post ritiro | ecco quali

Leggi su calcionews24

Zlatan Ibrahimović, attaccante del Milan, sta ancora recuperando dall'infortunio e vuole presto tornare in campo, ma lo svedese pensa già a cosa fare dopo il ritiro dal calcio giocato. Per lui ci sono due opzioni. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la prima sarebbe quella di seguire le orme del suo ex procuratore Mino Raiola ed affiancando il cugino Enzo. La seconda è quella di un futuro da dirigente in rossonero: lo svedese potrebbe continuare ad essere una figura decisiva per lo spogliatoio affiancando Maldini e Massara.