Lavrov respinge formula pace di Zelensky | ' un' illusione'

blue News | Svizzera italiana

Naturalmente, non ci sarà nessun colloquio a tali condizioni", ha detto. . 29 dicembre 20222022 - 12 - 29 07:59:55formula di pace di Zelensky: "Un'illusione" La Russia non intende parlare con nessuno sulla base della 'formula di pace' proposta da Vladimir Zelensky, Kiev ... Guerra in Ucraina. Lavrov respinge la formula di pace di Zelensky. Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La Russia non intende parlare con nessuno sulla base della "formula di pace" proposta da Vladimir Zelensky, Kiev non è pronta al dialogo: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in un ...