Gianmarco | fratello di Luca Onestini | accusa di diffamazione la sorella di Nikita | “Hai superato ogni limite”

Fanpage.it

Dalle considerazioni della Sorge sono arrivate replica sia daldi Luca,, sia dall'ex fidanzata Ivana Mrazova . A prendere le difese dell'ex tronista ci ha pensato anche Sonia ...Non solo conOnestini, Soleil Sorge su Twitter ha litigato anche con altre due ex vippone. Argomento ... Questo perché la nuova opinionista durante l'ultima puntata del GrandeVip ... Soleil litiga con Gianmarco Onestini per Luca, interviene Alex Belli ... Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Gf Vip 7, continua il dissing a distanza tra Gianmarco Onestini e Soleil Sorge (e si intromette pure Alex Belli!). Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.