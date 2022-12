Ex Ilva | dal Governo 680 mln per l’aumento di capitale

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Via libera dala un nuovo maxi finanziamento per l’ex. E’ quanto stabilisce il decreto legge “Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale”. Un documento firmato dai ministeri di Made in Italy e Giustizia. I soldi, 680 milioni già stanziati da tempo, possono essere utilizzati per un futuro aumento di. Il Dl prevede, inoltre, modifiche alla normativa per l’attivazione delle procedure di amministrazione straordinaria in caso di insolvenza della società. L'articolo proviene da Ildenaro.it.