Gli avversari dei nerazzurri in Champions, battono 5 - 1 l'Arouca PALERMO - Tutto facile per il Porto nella 14esima giornata del campionato portoghese. Glidell'in Champions League, si sono imposti 5 - 1 in casa ai danni dell'Arouca grazie alla tripletta dell'iraniano Taremi, reduce dal Mondiale e in gol al 18°, 34° e 50°. Otavio (1°) e ...Atteso mercoledì prossimo a San Siro dall'per la penultima giornata della fase a gironi di Champions , il Viktoria Plzen viene eliminato ... squadra di terza division e, glidei ... Eurorivali Inter, Porto travolgente: tripletta Taremi nel 5-1 all'Arouca Gli avversari dei nerazzurri in Champions, battono 5-1 l'Arouca PALERMO (ITALPRESS) - Tutto facile per il Porto nella 14esima giornata del ...