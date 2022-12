Cuneo fiscale 2023 | come funziona il taglio approvato in Manovra

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ilalè stato confermato nelladi bilanciotargata Governo Meloni, e avrà alcune novità. La Legge di bilancioè stata approvata, con al suo interno le modifiche proposte dal governo con il maxiemendamento presentato. Tra queste proprio la riduzione della pressione in busta paga, che ora sarà estesa ai redditi fino a 25mila euro (non più fino a 20mila). Quindi: riduzione delconfermata al 2% (è ora) per i lavoratori già beneficiari. Sarà inoltre portata al 3% per le categorie di lavoratori definite fragili: con reddito fino a 25mila euro. Obiettivo dell’esecutivo è arrivare, entro fine legislatura, a quei 5 punti percentuali tagliati,promesso da Giorgia Meloni ...

"Abbiamo dato un segnale con il taglio del, ma su questo vorrei andare avanti. Il nostro obiettivio di legislatura sono 5 punti di taglio e vedremo se riuscrimeno a fare questo, ...... a cosa serve e cosa prevede: Salvini scontento, voleva di più Manovra: il 27 dicembre la prima seduta blindata al Senato e il 29 l'ultima per scongiurare l'esercizio provvisorio, ... Cuneo fiscale, pensioni e flat tax. Chi guadagna e chi perde dalla manovra