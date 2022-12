Cold case nel Sud Italia | arriva la sorprendente chiusura

Quotidiano di Sicilia

Uno deiitaliani mai risolti. Cosa successe quando la sera del 2 marzo 199 4 dell'elicottero si persero completamente le tracce Ventotto anni dopo quel drammatico evento non ci sono ancora ...Il 22 giugno tre assoluzioni per l'omicidio di Pier Paolo Minguzzi, ildi Alfonsine del 1987 . Imputati due ex carabinieri e un idraulico loro amico. L'accusa chiedeva tre ergastoli. A ... Palermo, imprenditore scomparso da dieci anni, la moglie chiude il caso: “Mio marito è morto” Telugu Desam Party (TDP) leader N Chandrababu Naidu on Thursday said that he is feeling very sorry about the incident, in which seven of his party workers lost their lives after a scuffle broke out in ...The national capital continued to reel under cold wave conditions on December 29. However, fog duration and intensity have significantly reduced in north India as predicted by the IMD. Seeking a ...