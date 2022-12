Capodanno | il sindaco di Caserta | ' Niente botti per tutelare le persone e per rispetto all' Ucraina'

Corriere della Sera

Roma A Roma il divieto riguardo ai botti e ai fuochi di, già ripetutosi negli anni, sarà effettivo anche per il2023. IlGualtieri ha infatti firmato l'ordinanza che ...Il2023 per Roma sarà senza botti. Anche quest'anno, infatti, il Comune della Capitale ha ... si legge in una nota, disposto con ordinanza del, Roberto Gualtieri , sarà in vigore dalle ... «Niente botti a Capodanno», l’appello del sindaco di San Felice del Benaco Il sindaco di Caserta Carlo Marino in vista della notte di San Silvestro ha lanciato un appello: due anni fa a Caserta un ragazzo è morto per i botti di fine anno ...Il Capodanno 2023 per Roma sarà senza botti. Anche quest'anno, infatti, il Comune della Capitale ha deciso di vietare l'uso di fuochi d’artificio, razzi, petardi e ...