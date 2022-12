Luce

Il set di un film è una complessa macchina di piccole e grandi storie che avvengono fuori dall'angolo di ripresa ...Ha cercato di fare la spesa '' all'Esselunga in vista del Cenone di Natale, ma gli è andata male ed è stato arrestato. ... ma anche una confezione die uno spazzolino elettrico, per un ... Assorbenti gratis sul set: un progetto a supporto delle donne davanti e dietro le quinte - Luce La città di Mechelen distribuisce gratuitamente assorbenti e tamponi in alcuni bagni comunali per contrastare il crescente fenomeno della povertà mestruale, dice VRT. Da oggi i bagni pubblici dell’Hui ...Spagna: approvata dal Congresso la norma che prevede il congedo mestruale e gli assorbenti gratis per le lavoratrici. Ecco cosa cambierà.