Anticiclone ancora protagonista | Meteo fin a Capodanno

MeteoLive.it

... la prima settimana di Gennaio e, pertanto, del nuovo anno, sembra trascorrerecon una netta prevalenza dell'. I risvolti del caso sono già arcinoti: generale stabilità e ...Previsioni meteo Napoli. Tempo in prevalenza stabile, con qualche nota di maltempo Un lieve cedimento dell'Alta pressione sta consentendo l'intromissione di correnti più umide nel Mediterraneo ... Meteo 7 giorni: l'anticiclone africano detta legge, ma ci sono buone ... Meteo - L'inverno non sembra in procinto di dare una svolta: Anticiclone prevalente anche ad inizio anno con temperature oltre la norma. I dettagli ...Capodanno col caldo e temperature fino a 20 gradi in Puglia. Il bel tempo continua a caratterizzare le ultime giornate dell'anno decretando il 2022 come l'anno più caldo ...