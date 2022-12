Ucraina | l' algoritmo che “sente” arrivare droni | aerei e missili russi

Formiche.net

'L'capta i nostri desideri, attese e interessi - ha detto Tisi - e in base a questi sottopone alla nostra attenzione notizie, informazioni e proposte commerciali. Davvero il censimento di ...... e non deve stupire il volume delle domande che vengono poste all'. Analizzare i dati ... Tanti posti nella lista sono poi occupati dai termini legati alla guerra tra la Russia e l'... L'Ucraina sta vincendo la guerra del futuro, fatta di algoritmi e satelliti Le vittorie ucraine sul campo di battaglia sono conseguite anche grazie alla supremazia tecnologica fornita dagli Stati Uniti.Il Webibnar sul libro di Michele Mezza "Net-War. Ucraina, come il giornalismo sta cambiando la guerra" e le riflessioni di Stefano Rolando.