Sci alpino | Mattia Casse | “Pensavo meglio | i distacchi sono importanti”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)ha conquistato un discreto nono posto nella discesa libera di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. L’azzurro è riuscito a entrare nella top-10 sulla mitica pista Stelvio, risultando il migliore italiano in Valtellina appena davanti a Dominik Paris. Si tratta di un buon risultato dopo l’eccellente terzo posto conquistato in Val Gardena un paio di settimane fa e confermandosi comunque al vertice della disciplina.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Ho fatto una buona prima parte di gara, mentre nella seconda un faticato un pochino.un po’, ma istati“. L’azzurro ha infatti chiuso a 2.24 dal ...

OA Sport

Sempre sul monte Zoncolan, all'inizio del mese di gennaio, arriveranno le gigantiste della squadra nazionale ditra cui Federica Brignone e Marta Bassino, attuale leader della coppa del ...Vincent Kriechmayr è il nuovo re della Stelvio . L'austriaco ha dominato la discesa libera di Bormio , prova valida per la Coppa del mondo dimaschile, con una prova praticamente perfetta. Kriechmayr, su una pista molto veloce e ghiacciata, ha chiuso in 1'54''68 , precedendo di 40 centesimi il canadese James Crawford . Sul podio ... LIVE Sci alpino, Gigante Semmering 2022 in DIRETTA: Bassino e Brignone all'inseguimento di Gut-Behrami e Shiffrin! L'austriaco domina la gara sulla Stelvio: alle sue spalle solo il canadese Crawford (40 centesimi) e il norvegese Kilde (68) sotto il minuto di distacco. Mattia a 2"24, Dominik a 2"29, 18° Marsaglia, ...I risultati e la classifica della discesa maschile di Bormio, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino: vince Kriechmayr sulla Stelvio.