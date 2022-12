San Felice a Cancello | domani la presentazione di due libri

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Ce) – Presso la chiesa parrocchiale del “Sacro Cuore di Gesù” in San, frazione Botteghino” il prossimo 29 dicembre 2022 alle ore 18.30 si terrà una duplicedi. L’evento organizzato con il patrocinio della Diocesi di Acerra prevede ladei“Il Matrimonio” e “la Gioia nella Croce” con relativo intervento e dialogo con don Ignazio Guida, autore del primo libro, e il prof. Pietro De Lucia, autore del secondo libro. Interverrà con loro anche l’ex Dirigente Scolastico prof. Mario Guida. La serata sarà moderata da prof. Alfonso Piscitelli dell’Ufficio Ecumenico e Dialogo della Diocesi di Acerra. In particolare, con “La gioia nella croce. Viaggio nel ...

SulPanaro

...Gaetano ci sarà il Concerto di Fine Anno MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW SWING. Ad esibirsi un quintetto d'eccezione guidato dal M° Mauro Carpi al violino, con Tony Terrasi al pianoforte,...Contro il cibo sintetico, il Comune didel Molise aderisce e sostiene le inizia... Articoli recenti Contro il cibo sintetico, il Comune didel Molise aderisce e sostiene le iniziative di Coldiretti San Felice, fuggono in auto dopo una lite tra due gruppi di ragazzi ... È Settebello, dunque, per l’Omag-MT, che a Perugia, nell’ultima fatica del 2022, ha confermato di vivere un felice momento, con la formazione umbra che è stata letteralmente fatta a pezzi da Bolzonett ...Contro il cibo sintetico, il Comune di San Felice del Molise aderisce e sostiene le iniziative di Coldiretti. Nell’ultimo consiglio comunale, con ...