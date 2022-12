Napoli | Kvaratskhelia | “Credo nello Scudetto | ma è lunga Questa città è amore”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Kvichatraccia un bilancio di questi suoi primi straordinari mesi in Italia e lo fa in un’intervista concessa a Dazn: “Non saprei dirti se me lo aspettassi o meno, ma ho sempre fatto di tutto affinché questo accadesse. Il calcio è la mia vita, e se le cose vanno bene c’è ancora più soddisfazione. Io faccio il massimo per la squadra, il resto lo valutano i tifosi, che ringrazio sempre tanto per il sostegno”. Sul perché ha scelto la squadra di Spalletti: “Innanzitutto per la squadra, perché hanno degli ottimi giocatori. Poi quando mi capitava di guardare le loro partite pensavo che mi sarei potuto adattare perfettamente a quel tipo di gioco. Mi piaceva molto come giocavano ed è successo: ora posso dire che anch’io sono un giocatore del. “Poi laè stupefacente per la sua bellezza – prosegue il calciatore ...