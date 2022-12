Mobilità | i docenti vincolati | “Siamo stati presi di nuovo in giro? Sul decreto milleproroghe non c’è nulla”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) "Da una prima bozza dele da vari affermazioni di politici e sindacalisti sembrava che ci fosse una norma che derogasse ai vincoli per i neoassunti 2022/2023. Ahimè però sembra che negli ultimi due giorni l'articolo 5 che derogava ai vincoli allasia stato stralciato (risulta la dicitura in verifica compatibilità con PNRR) e il tutto si conclude con undi fatto per ineoimmessi". L'articolo .

Orizzonte Scuola

La scuola del merito non è la scuola dellasociale, ma la scuola della selezione e dell'... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #...della componente studentesca del consiglio di istituto hanno infatti presentato aie alla ... recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro dellaè al centro ... Mobilità, stop ai vincoli mobilità nel Decreto mille proroghe. ANIEF: “Se la norma non è stata confermata ci batteremo in Parlamento”