Lockdown e vaccini fasulli | il disastro mondiale della Cina

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Partiamo da una notizia bomba ma purtroppo attesa: a Malpensa sono risultati positivi nei primi due voli dallail 46% dei passeggeri rientranti in Italia. Una percentuale altissima e pericolosissima, come ha dichiarato l’assessore al WelfareLombardia Guido Bertolaso. Una notizia che ci fa precipitare indietro di due anni e a quel maledetto 2020 in cui tutto ebbe inizio guarda caso proprio in Lombardia e a causa dei cinesi. Segui su affaritaliani.it

