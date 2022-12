Lo shopping del Qatar

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Per l’Emirato arabo, l’Italia è terra di conquista: in edilizia, turismo, moda, sanità, energia... Del resto, i nostri politici negli ultimi anni si sono prodigati a favorire «rapporti di amicizia» (6 miliardi di euro gli scambi commerciali nel 2022). E, forte del suo potere, ora il Paese del Golfo minaccia di chiudere le forniture di gas in ritorsione alle misure ipotizzate dalla Ue dopo lo scandalo delle mazzette. E' grande come l’Abruzzo, ha meno abitanti della Toscana, vanta sconfinate ricchezze. E adesso l’Emirato vuole diventare il più grande esportatore di gas del pianeta. Ilgate, lo scandalone che sta demolendo l’europarlamento e la sinistra italiana, è solo un’inevitabile appendice delpower? Le mazzette a politici e lobbisti per addomesticare Bruxelles provano gli illimitati mezzi e le sconfinate ambizioni del minuscolo Paese ...

