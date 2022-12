Lazio | Luis Alberto fermo | ma Sarri lo aspetta per Lecce

La Gazzetta dello Sport

ROMA - È tornata al lavoro ieri pomeriggio come da programma la Lazio di Sarri. Tutti presenti, con un'unica eccezione. Sul campo infatti non si è visto Luis Alberto, un'assenza che inevitabilmente ha portato in automatico ad accendere il segnale d'allarme. Lazio, perché è fondamentale cedere Luis Alberto Il countdown di Sarri è arrivato a -7. Mercoledì prossimo la sua Lazio tornerà in campo a Lecce, dove ripartirà la rincorsa alla Champions. L'obiettivo della società, riba... Il Mago c'è ma non si vede. Si è trasformato nell'illusionista che alla ripresa degli allenamenti sparisce per poi riapparire a metà settimana. Un piccolo fastidio al gino...