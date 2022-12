Io sono Joy | la tratta delle immigrate alla ricerca della libertà Il riscatto passa anche attraverso Casa Ruth

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) La traversata del deserto, i mesi trascorsi nei campi di detenzione libici, il viaggio in mare, l’arrivo in Italia, il marciapiede, e una compagna di strada sempre presente: la violenza. Ecco la storia di Joy, raccontata nel libro di Mariapia Bonanate dal titolo “IoJoy. Un grido dischiavitù” (edizioni San Paolo, prefazione di pappa Francesco) è la storia comune a tante ragazzeNigeria, accalappiate con la promessa di un futuro migliore, per poi essere tradotte nelle moderne caverneschiavitù sessuale esopraffazione più brutale. La cover del libro di Mariapia BonanateDal villaggio di origine, al mercato degli schiavi di Agadez, in Niger,ndo per Benin City dove le donne vengono ...