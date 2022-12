Inter | i 25 convocati di Inzaghi per l’amichevole contro il Sassuolo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il tecnico dell’, Simone, ha diramato iperil, in programma a Reggio Emilia nella giornata di domani, giovedì 29 dicembre. Sono 25 i calciatori chiamati dall’allenatore in vista dell’ultimo test prima della ripresa del campionato di Serie A. Di seguito l’elenco completo. Portieri: Samir Handanovic, André Onana, Gabriel Brazao.Difensori: Milan Skriniar, Danilo D’Ambrosio, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Alessandro Fontanarosa, Federico Dimarco, Robin Gosens, Denzel Dumfries, Matteo Darmian, Raoul Bellanova, Mattia Zanotti.Centrocampisti: Kristjan Asllani, Nicolò Barella, Roberto Gagliardini, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan.Attaccanti: Edin Dzeko, Romelu Lukaku, Joaquin Correa, Valentin Carboni, Aleksandar Stankovic, ...

