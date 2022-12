(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – Viadal Cdm ad unlegge che potrà essere utilizzato anche dall’ex gruppo. Il provvedimento relativo alle “Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale” approvato stasera dal governo e presentato dal Ministero per le Imprese Adolfo Urso e dal Ministero della Giustizia, Carlo Nordio, 10 articoli in tutto, prevede, si legge in una nota, che “i 680 milioni, già stanziati, possano essere utilizzati fin d’ora quale finanziamento soci convertibile in futuro aumento di capitale. Ad essi si sommano il miliardo stanziato dal dl Aiuti bis e le risorse previste per il DRI e il Just transition fund”. Un nuovo accordo tra gli azionisti di Acciaierie d’Italia, questo quanto illustrato in Cdm dal ministro delle Imprese e Made in Italy Urso. L’accordo prevede l’impegno dei soci per: il rilancio sito ...

Adnkronos

Il decreto, si legge in una nota del Dicastero diVeneto, prevede per l'exche i 680 milioni, già stanziati, possano essere utilizzati fin d'ora quale finanziamento soci convertibile in ...Il decreto, si legge in una nota del Dicastero diVeneto, prevede per l'exche i 680 milioni , già stanziati, possano essere utilizzati fin d'ora quale finanziamento soci convertibile in ... Ex Ilva, via libera al decreto dal Cdm Il Consiglio dei ministri ha esaminato e approvato il decreto legge recante “Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale” presentato dal Ministero per ...Il Consiglio dei Ministri approva il Decreto legge sulle misure urgenti, fondi disponibili da subito. Il ministro Urso convoca il tavolo per il 19 gennaio ...