Dopo l' appoggio a Schlein scatta la resa dei conti nel Pd Bonaccini brutalizza Franceschini

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Stefanonon si aspettava l'attacco frontale di Dario. L'ex ministro della Cultura è intervenuto a gamba tesa sul presidente della Regione Emilia-Romagna, sfidante di Ellyper le primarie del Partito Democratico. Un'intemerata inaspettata e sorprendente, che ha il sapore di provocazione - scrive il Corriere della Sera - ed ha portato il governatore a sfogarsi con i propri collaboratori: “Io ho lavorato al Nazareno come responsabile enti locali per un annetto, poi me ne sono andato perché mi sono impegnato in Emilia-Romagna, dove per due volte di seguito ho vinto le elezioni”. Le parole disono quelle di chi ha intenzione di rottamare la vecchia classe dirigente, proprio ciò che chiede Francescini investendo: “C'è un gruppo dirigente che è stato ...