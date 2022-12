Crosetto attacca i funzionari pubblici | “C’è chi sa solo dire no e perdere tempo Bloccano lo sviluppo | contro di loro useremo il machete”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) “Serve coraggio. Bisogna tagliare con ilalcune catene chelodell’Italia: ora ci vogliono 17 anni per realizzare un’opera pubblica, dovranno diventare quattro o cinque al massimo”. Nell’intervista al Messaggero in cui parla di pericolo nucleare da parte della Russia, il ministro della Difesa Guidoparla anche e soprattutto delle inefficienze della macchina statale, a cui dà gran parte delle colpe per il percorso a ostacoli della legge di bilancio. E dice, ribadendo la metafora, di voler “usare il” anche “chi nelle amministrazioni pubbliche si è contraddistinto per la capacità dino e“: c’è una “classe dirigente nei ministeri e in ogni settore della macchina ...

Il Fatto Quotidiano

i cosiddetti burocrati per coprire l'incapacità del Governo a fare leggi decenti. Un mix di eversione e di vittimismo. La colpa è sempre altrove. La parola machete poi in bocca al ...i cosiddetti burocrati per coprire l'incapacità del Governo a fare leggi decenti. Un mix di eversione e di vittimismo. La colpa è sempre altrove. La parola machete poi in bocca al ... Crosetto attacca i funzionari pubblici: “C’è chi sa solo dire no e perdere tempo Roma, 28 dic (Adnkronos) - "Crosetto attacca i cosiddetti burocrati per coprire l incapacità del Governo a fare leggi decenti. Un mix di eversione e di vittimismo. La colpa è sempre altrove.Il ministro della Difesa dice di voler mandare a Kyiv nuove armi, "ma senza sguarnirci". E spiega la necessità di riformare le Forze armate. Poi l'attacco alla burocrazia: "Bisogna tagliare con il mac ...