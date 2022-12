Calendario pallamano 2023 | date | programma | tutti gli eventi da non perdere

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Sarà unricco diper glidi. Gli appassionati della disciplina infatti avranno la possibilità di aprire il nuovo anno con i fiocchi, in quanto il primo evento insaranno i Campionati Mondiali 2022 maschile, pianificati dal 12 al 29 gennaio in Polonia e Svezia. Una rassegna dove, purtroppo, non sarà presente l’Italia. La competizione iridata in campo femminile si svolgerà invece a fine anno, nello specifico dal 30 novembre al 17 dicembre, sempre in Europa, nello specifico in Svezia, Norvegia e Danimarca. In questo contesto la partecipazione dell’Italia sarà invece da decidere Tuttavia non mancheranno le occasioni per tifare gli azzurri. La squadra maschile nei prossimi mesi sarà non a caso impegnata nelle qualificazioni per i Campionati Europei del 2024, ...