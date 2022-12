Gazzetta del Sud

... prima di morire congelata a, nello stato di New York . Tempesta artica negli Stati Uniti ... 'Ormai la macchina è quasi completamente coperta', ha scritto laalle 21.37 del 24 dicembre. ...La località maggiormente colpita è, la seconda città più grande dello stato di New York dopo la capitale. Tra le vittime laAnndel Taylor, trovata morta sabato pomeriggio dopo che il ... Buffalo, 22enne trovata morta nella sua auto: è rimasta intrappolata dalla neve Una donna di 22 anni è stata trovata morta lo scorso fine settimana a Buffalo dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto durante la bufera di neve che ...Ecco Buffalo sepolta dalla neve: le immagini Usa al gelo ... mostrava se stessa bloccata in auto e la neve che si stava accumulando attorno al veicolo. La 22enne ha chiamato i soccorsi, ma non sono ...