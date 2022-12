Borsa | Europa apre in rialzo | Parigi +0 | 17% | Londra +0 | 62%

Agenzia ANSA

Avvio di seduta positivo per le principali borse europee ad eccezione della piazza di Madrid ( - 0,18% a 8.269 punti), Parigi guadagna lo 0,17% a 6.561 punti, Londra lo 0,62% a 7.519 punti e ...Si conferma incerto il clima sui mercati azionari mondiali, che cercano, finora invano, spunti per chiudere in recupero quello che si avvia a essere l'anno peggiore dal 2008. L'azionario globale ha ... Borsa: Europa positiva in avvio, Parigi +0,84%, Londra chiusa Apertura in rialzo stamane per la Borsa svizzera. Poco dopo le 9.00 l'indice dei titoli guida SMI segnava una progressione dello 0,29% a 10'835,77 punti, mentre il listino allargato SPI dello 0,10% a ...TOKYO La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana col segno più, in scia al rialzo degli indici azionari Usa e con gli investitori che monitorano l'emergenza sanitaria in Cina e il dispieg ...