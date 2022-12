Ansia per Leo Gullotta morto | ma è solo la bufala di oggi

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Non si placano le bufale di fine anno che danno personaggi famosi passati a miglior vita, come abbiamo avuto modo di constatare in queste ore con il fantomatico annuncio su Leomorta. Una vicenda che ricorda quella che abbiamo preso in esame a Natale sul nostro magazine con Claudio Baglioni, stando all’articolo che abbiamo pubblicato di recente. Ecco perché anche28 dicembre occorre qualche chiarimento per il pubblico, soprattutto in relazione a coloro che si sono imbttuti in determinati post nel corso delle ultime 24 ore in Italia. Smentiamo con forza tutte le indiscrezioni Leo: l’attore è vivo ed èladiDunque, senza troppi giri di parole, possiamo smentire nel modo più assoluto tutte le indiscrezioni riguardanti ...

Corriere della Sera

La folla fuori dall'ospedale, le notizie che arrivano con il contagocce, l'che cresce da quasi un mese. Poi, la foto di Kely, la figlia di Pelé, che alza il velo di ... il Santos, soltanto...Non possiamo davvero gestire questo carico die mancata lungimiranza di specie . Dobbiamo già ... piuttosto (e come confermato a più riprese ), la nostra specie non è particolarmente portata... Calciomercato: Milan in ansia per il rinnovo di Leao, Juventus ferma fino al 18 gennaio La famiglia si è riunita la notte di Natale accanto a lui per dargli ancora forza. Il suo club pensa a come ricordarlo: maglia speciale e stadio aperto per l’omaggio ...Su Gazzetta: "Ansia Vlahicic" Dusan si allenerà a parte. È in dubbio per la Cremonese. Oggi ripresa dei lavori: il serbo non sarà in gruppo e salterà la gara di venerdì con lo Standard. Kean scalda il ...