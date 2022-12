1923 | lo spin-off di Paramount+ ha avuto un budget pazzesco per la sua realizzazione

Movieplayer

Il nuovo- off di Yellowstone con protagonisti Harrison Ford e Helen Mirren,, ha fatto il suo debutto su Paramount+ pochi giorni fa, totalizzando il record di ascolti della piattaforma. E proprio in ...Come ci si poteva aspettare, la Paramount ha dato subito il via libera a Sheridan per la prima stagione di. E proprio come per 1883, il costo del nuovo- off è molto elevato. Sheridan ha ... 1923: lo spin-off di Paramount+ ha avuto un budget pazzesco per la ... 1923, lo spin-off di Yellowstone, è stato realizzato con un budget stratosferico. Il suo showrunner ha confermato l'indiscrezione.Lanciata soltanto lo scorso 18 dicembre 2022, ancora in programmazione e con i primi due episodi che hanno riscosso il plauso della critica e il seguito del pubblico, la serie Paramount dal titolo 192 ...