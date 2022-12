Wilma Goich insinua | ‘Daniele ha dormito con Oriana’ La verità

Yahoo Eurosport IT

... Nikita Pelizon , Sarah Altobello e. Il risultato del televoto sarà svelato nella nuova puntata in programma lunedì 2 gennaio . Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per ...La vediamo continuamente al centro di litigi e battibecchi, specialmente con l'amica - nemica(persino al cenone di Natale si sono scontrate), ma stavolta Patrizia Rossetti ha mostrato il lato più tenero di sé al GF Vip 7 . Tornare indietro nel tempo, sfogliando i ricordi di una ... Gf Vip, scintille a Natale tra Wilma Goich e Patrizia Rossetti: il motivo Questa settimana al televoto chi vuoi eliminare tra Nikita, Oriana, Sarah o Wilma Partecipa al nostro sondaggio e vota ...Patrizia Rossetti ha mostrato il suo lato più tenero al “GF Vip”: le sue lacrime sincere per la famiglia sono state una boccata d’aria fresca.