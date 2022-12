Soleil Sorge contro Luca Onestini | Sei un grandissimo giocatore

ComingSoon.it

non si risparmia mai e nelle vesti di opinionista al ' GF Vip ' si esprime contro Luca Onestini . ' Sei un grandissimo giocatore di reality - dichiara- lui si è attaccato alla ...E' intervenutadallo studio mettendo in guardia l'ultima arrivata: ' Non farti influenzare troppo da Antonella perchè ha già fatto abbastanza'. Grande Fratello Vip, Soleil Sorge pronta a stuzzicare Luca Onestini: "Quando saprà che sono la sua opinionista..." Sonia Bruganelli non parteciperà alla puntata di stasera del Grande Fratello Vip. L'opinionista, infatti, è in vacanza negli Stati Uniti. Al suo posto, accanto ad ...Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Sarah Altobelli e Wilma Goich sono le quattro vippone che finiscono in nomination durante la puntata del 26 dicembre. Luca Salatino abbandona ufficilamente il giorco,..