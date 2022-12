Sci alpino | pagelle gigante Semmering | Shiffrin torna a vincere e vola in classifica Podio importante per Bassino

(Di martedì 27 dicembre 2022) Oggi si è svolto il primodi(domani ci sarà il bis), che ha visto il ritorno al successo in Coppa del Mondo nella specialità di Mikaela. Seconda posizione per Petra Vlhova, mentre al terzo posto si èta Marta, che conserva il suo pettorale rosso di leader delladi specialità. Andiamo a vedere ledella gara. Mikaela9:inin Coppa del Mondo un anno dopo. Conferma l’ottimo feeling con la pista di, dove fece addirittura tripletta nel 2016. In questa stagione ha vinto in, slalom e superG, nessuno come lei. Con questo ritmo la quinta sfera di cristallo ...

Una buona mattinata per i colori azzurri a Semmering, dove nel gigante di Coppa del mondo femminile Marta Bassino è nuovamente salita sul podio con il terzo posto, e Federica Brignone è riuscita a ...Mikaela Shiffrin ha vinto il gigante di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo 2022 - 2023 di. La statunitense ha dominato la prima manche e poi ha ben gestito lo sforzo nella seconda, riuscendo a trionfare sulla neve austriaca con il tempo complessivo di 2:07.18. La fuoriclasse ... Sci alpino, perché è stata squalificata Valerie Grenier: cosa è successo a Semmering e cosa cambia per Bassino e Brignone