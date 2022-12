Sci alpino | Dominik Paris | “Ho preso un sasso | sensazioni non bellissime” Mattia Casse | “Testati i nuovi sci”

Leggi su oasport

(Di martedì 27 dicembre 2022) Sulla mitica pista Stelvio è andata in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera di Bormio, evento valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sciha chiuso in seconda posizione con un ritardo di 1.13 dallo scatenato norvegese Aleksander Kilde. Gli altri italiani hanno chiuso fuori dalla top-10: Pietro Zazzi 15mo a 2.34, Florian Schieder 23mo a 3.08, Giovanni Franzoni 24mo a 3.13, Nicolò Molteni 28mo a 3.37.ha faticato e si è fermato in 26ma posizione a 3.33, Matteo Marsaglia 47mo e Christof Innerhofer 51mo. Gli azzurri hanno commentato le proprie prestazioni attraverso i canali federali:: “Ho messo insieme quello che ho visto ieri con isci, che testo per la prima volta in condizioni ...