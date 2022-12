Pronto soccorso al collasso in Abruzzo | Tirelli | ' Serve commissione d' inchiesta nazionale

(Di martedì 27 dicembre 2022) L'Aquila - "unad'sulla Sanità in, l'amministrazione regionale ha perso letteralmente il controllo della situazione: urge l'intervento del governo". A dirlo è il leader del partito Libertà, Giustizia, Repubblica, l'avvocato Alexandro Maria, presidente delle Camere penali del diritto europeo e inter. "Stiamo ricevendo segnalazioni da parte dei cittadini di disservizi su tutto il territorio regionale - prosegue- che rendono preoccupante il grado di tenuta del sistema ospedaliero locale. I tempi di attesa neiper i codici gialli hanno toccato le 7 ore mentre per i codici bianchi la fila può arrivare fino a 11 ore. Un'autentica follia. ...

La Stampa

'Ilsi prende cura di te, prenditi cura del'. Il claim coniato da Regione, Unità sanitarie locali e Aziende ospedaliere accompagna il nuovo sistema di accesso all'Emergenza ...La presunta vittima ha subito la "frattura plurilineare scomposta del pavimento dell'orbita sinistra con frammenti ossei infossati nel seno mascellare" come indicato nel referto del... Dai tumori ai pronto soccorso: i patti traditi dalla manovra Accorciare i tempi per esami e prestazioni, ridurre l'affollamento dei pronto soccorso ed evitare il ricorso alle cooperative di medici nelle strutture d'emergenza: obiettivi ambiziosi quelli illustra ...Nursing Up De Palma: «Ferie programmate da tempo e cancellate, da Nord a Sud, per gli infermieri italiani. Ospedali presi d'assalto» «Il nostro report dei pronto soccorsi e dei reparti, tra Natale e S ...