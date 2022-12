Poco nuvoloso | ma attenti a foschie e nebbie nella Bassa

(Di martedì 27 dicembre 2022) Vediamo insieme che tempo farà nei prossimi giorni grazie alle previsioni di Francesco Sudati delCentro Meteo Lombardo. ANALISI SINOTTICA L’anticiclone africano prosegue a dominare il tempo del comparto europeo meridionale, spingendo il suo influsso fin sulla nostra regione, con aria molto mite per il periodo. Solamente una modesta scodata frontale in serata riuscirà per qualche ora a determinare un parziale rimescolamento del boundary-layer, ma già da domani torneranno a prevalere la formazione di strati nuvolosi estesi a quote basse,. Temperature al di sopra dei valori medi del periodo. Martedì 27 dicembre 2022 Tempo Previsto: Tra la notte e il primo mattino rasserena su gran parte della regione, fatte salvetra lae la media pianura. Nel corso della giornata passaggi nuvolosi compatti ...

... Martedì 27 dicembre 2022 Cielo moltoa levante, con basso rischio di precipitazioni ... Mare mosso al largo, in calo dal pomeriggio;mosso altrove. Temperature in calo, specie nell'interno.Venti deboli e mari calmi omossi. CENTRO Bel tempo in Appennino, cielo moltoo coperto con foschie su vallate, litorali e pianure, deboli piogge su alta valle del Tevere, Versilia e ... Meteo Campobasso : oggi sereno, Mercoledì 28 poco nuvoloso, Giovedì 29 sereno Previsioni meteo per il 27/12/2022, Lurisia. Generali condizioni di cielo poco nuvoloso o velato, temperatura minima di 1°C e massima di 8°C ...Meteo per Martedì 27 Dicembre 2022, Champoluc. Giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, temperatura minima di -9°C e massima di 1°C ...