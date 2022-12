Manovra | al Senato rush finale con pantomima | l’opposizione occupa la Commissione Giovedì la fiducia

Le opposizioni denunciano una compressione dei tempi dell'esame dellaine chiedono al presidente Ignazio La Russa di riconvocare la capigruppo per rivedere il serrato calendario che prevede il via libera definitivo domani alle 20. La relazione tecnica ...Visti tempi della trasmissione della relazione tecnica al disegno di legge di Bilancio, il presidente del, Ignazio La Russa, convochi nuovamente la Conferenza dei capigruppo per ridefinire il calendario dei lavori in modo da non comprimere i tempi del dibattito. A chiederlo Pd, M5S, Terzo Polo e ...Due giorni e mezzo di pausa. Il tempo di riprendersi dal tour de force pre-natalizio a colpi di sedute in notturna a Montecitorio, ed ecco che oggi si ricomincia con il rush finale.Dopo il via libera della Camera, la Manovra 2023 approda oggi in Senato: l'obiettivo è chiudere la partita entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio. Diverse le novità: dalla flat tax p ...