Luis Alberto | in Spagna sono sicuri | trattative già avviate con il Valencia

(Di martedì 27 dicembre 2022)sarebbe pronto a lasciare la Lazio. Lo spagnolo potrebbe tornare in Patria, dove lo aspetterebbe ilImportanti aggiornamenti dallaper quanto riguarda il futuro di, centrocampista della Lazio il cui contratto scadrà nel 2025. Stando a quanto riferisce noticiasdeporte infatti, il Mago, stanco di aspettare il Siviglia e in attesa che l’Atletico Madrid sciolga il rebus Joao Felix, avrebbe deciso di ascoltare la proposta del, pronto a riportarlo in Patria. Il club biancoceleste per cederlo chiede una cifra superiore ai 20 milioni di euro, che nelle prossime settimane potrebbe anche essere soddisfatta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

