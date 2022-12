Gianluca Vialli | la sua malattia è iniziata così | fate attenzione a questo sintomo

(Di martedì 27 dicembre 2022) Social., com’èla: il primocome è noto sta lottando contro il tumore al pancreas che da qualche anno non gli dà tregua e che lo ha spinto anche ad allontanarsi momentaneamente dal suo lavoro. L’ex campione di Sampdoria e Juventus è ricoverato in una clinica di Londra dove si sta sottoponendo a un ciclo di cure. In queste settimane,è circondato nella capitale britannica dagli affetti più importanti: la madre, la moglie, le figlie, la sorella Mila e l’amico Massimo Mauro. Tempo fa, nel libro “Goals” edito da Mondadori nel 2018,ha raccontato com’è iniziato il suo calvario.Leggi anche –>, il gesto ...

Liberoquotidiano.it

come è noto sta lottando contro il tumore al pancreas che da qualche anno non gli dà tregua. L'ex campione di Sampdoria e Juventus è ricoverato in una clinica di Londra dove si sta ...non sta vivendo un periodo facile per colpa della malattia che ha ripreso a tormentarlo proprio in occasione delle festività natalizie. L'ex calciatore, che sta lottando con tutte le ... Gianluca Vialli-choc, "fitta alla gamba": come è iniziato il dramma Bel gesto dei tifosi della Sampdoria che hanno affisso uno striscione d'incoraggiamento all'esterno della clinica dove è ricoverato Gianluca Vialli.Gianluca Vialli, c'è preoccupazione per il famoso sportivo. Come sta il dirigente della nazionale Ecco gli ultimi aggiornamenti da Londra.