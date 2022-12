“Dobbiamo veramente sottoporci alla PMA?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 27 dicembre 2022) Buonasera dottore, ho ritirato lo spermiogramma di mio marito e la diagnosi è oligoastenoteratozoospermia. I valori sono i seguenti: Motilità totale 40%, progressiva 25%, non progressiva 15%, immobili 60%, forme normali 2%, forme anomale 98% anomalie della testa 98%, anomalie del collo 30%, anomalie del flagello 15%, volume 3,5 ml, agglutinazioni alcune, cellule rotonde numerose, emazie assenti, cellule epiteliali alcune, cristalli numerosi, corpuscoli amilacei assenti, leucociti numerosi. Spermatozoi per ml 10*10sesta /ml, spermatozoi per eiaculato 35*10sesta /ml. Ci hanno prospettato un percorso. Lei cosa ne pensa? È uno spermiogramma che si può recuperare? La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.