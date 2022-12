Caos “Ballando con le Stelle” | Luisella Costamagna rompe il silenzio e difende la vittoria

Leggi su dilei

(Di martedì 27 dicembre 2022) Non si placano le polemiche sulla finale dicon le, il dancing show condotto da Milly Carlucci che quest’anno si è concluso con il successo di. La giornalista e autrice deciso dire ilre la sua, dopo che in questi giorni in molti hanno criticato il suo primo posto.con lelaUn primo posto che non è andato giù a tutti.ha vinto l’ultima edizione dicon lema il suo trionfo ha dato vita a diverse polemiche. Non solo perché la ...