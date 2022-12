Alba Parietti Commuove I Fan | La Sua Storia Personale!

(Di martedì 27 dicembre 2022)ha pubblicato un commovente messaggio di auguri per Natale. La showgirl piemontese ha voluto infondere forza e coraggio ai suoi fan e lo ha fatto facendo un paragone con la suapersonale. Anche lei ha vissuto natali da dimenticare negli anni passati, ma quest’anno tutto é cambiato. Insomma, la ruota gira per tutti. Ecco cosa ha scritto sui social la nostra! Gli auguri speciali diper Natalein questi ultimi giorni, sta facendo parecchio parlare di sé. Qualche giorno fa ad esempio, aveva sorpreso tutti per il suo cambio di look. Alla soglia dei 61 anni, la conduttrice piemontese ha deciso di dare un taglio ai capelli. Gli scatti che ha postato su Instagram, la vedono infatti con un taglio corto e ...

Newsby

Non sono una signora Rai2 primaveraconduce uno show in cui cinque vip, grazie al trucco da "drag queen", si rendono irriconoscibili. Annunciato per l'autunno, è poi slittato. Ciao ...... non era previsto andasse in onda adesso, ma la Rai ha cambiato le carte in tavola all'ultimo minuto rimandando a febbraio del 2023 Non sono una signora, la nuova trasmissione di, che ... Alba Parietti mostra la sua casa in montagna a Courmayeur: lusso ed eleganza Alba Parietti si mostra ai follower con un drastico cambio d'immagine: un corto caschetto dai riflessi argentati!Icona intramontabile di bellezza, Alba Parietti ha deciso di aggiornare il suo look, sfoggiando un nuovo taglio di capelli.