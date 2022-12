Agorà Morelli | grande festa per i suoi primi dieci anni

(Di martedì 27 dicembre 2022) Eccezionale ed affollato party per l’, la bella struttura di Chiaia pronta a festeggiare i. Per i tanti ospiti, una serata magica e un’armonia perfetta tra cibo, musica, spettacolo, con i padroni di casa Annalisa Vernetti e il marito Vincenzo Sno, cordialissimi e sorridenti nell’accogliere i molti amici intervenuti. Ricavata

All'interno dell'Agorà Morelli, numerosi ospiti tra i quali l'attrice Rosalia Porcaro, l'astrologo Riccardo Sorrentino, imprenditori e professionisti, hanno assistito a performances di body painting