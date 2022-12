Zona Wrestling Awards 2022 – Most Improved Wrestler of the Year

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Nuova settimana e nuovi Award amici di. Questa volta scoprirete chi i redattori del sito hanno votato ed eletto quale lottatore maggiormente migliorato in questo 2021. Fortunatamente per noi, fra WWE, AEW, NJPW, IW e tutto il resto, non c’era che l’imbarazzo della scelta, ma a chi saranno andati la maggior parte dei voti alla fine dei conti? Da parte di, buona lettura a tutti. i iAWARD –OF THEi i GIOVANNI Logan Paul (WWE) – 3 punti Mandy Rose (WWE) – 2 punti Liv Morgan (WWE) – 1 punto LUCA GRANDI Logan Paul (WWE) – 3 punti Jade Cargill (AEW) – 2 punti Dominik Mysterio (WWE) – 1 punto DANILO MJF (AEW) – 3 punti Solo Sikoa (WWE) – 2 ...

Zona Wrestling

Fatto di per sé confortante, avendo molti temuto che il Bologna non fosse attrezzato per ilnel fango dellasalvezza (i soliti paragoni con Genoa e Cagliari dello scorso anno). UnIn uno sono presenti molti stand i fumetti, gadget e chinchaglierie, in un secondo c'è laretro, con i cabinati anni 80/90, diversi modellini lego in esposizione e pure in ring di. Nel ... Zona Wrestling Awards 2022 – Unified Italian Awards Ed eccoci anche quest’anno agli Award italiani. Dopo l’interesse dall’anno scorso, anche quest’anno, replichiamo l’esperimento degli Unified Italian Awards, radunando alcuni dei migliori esperti del w ...L'Hall of Famer della UFC Stephan Bonnar è deceduto giovedì all'età di 45 anni per presunte complicazioni cardiache, secondo quanto riportato dall'UFC. Uno dei più grandi fighter della storia lottava ...