Serie B calcio | i risultati di oggi e la classifica Le partite di Santo Stefano

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Aè scesa in campo laB con la diciannovesima giornata, l’ultima del girone d’andata. La Reggina ha sconfitto l’Ascoli per 1-0 con un gol di Rivas al 64? e ha agganciato il Frosinone in testa alla, ma i laziali scenderanno in campo alle ore 18.00 contro la Ternana e potranno allungare nuovamente. Il Pisa si è imposta sul campo della SPAL per 1-0 grazie al sigillo di Sibilli nel secondo tempo e si trova in quinta posizione, con due lunghezze di vantaggio sul Parma, che ha pareggiato per 2-2 contro il Venezia. Lapadula e Lella regalano il 2-0 al Cagliari contro il Cosenza, mentre Arrigoni e Mancuso sono i mattatori del 2-0 del Como contro il Cittadella. Il Modena ha regolato il Sudtirol per 2-0, il Perugia ha battuto il Benevento per 2-0 ottenendo tre punti cruciali nella lotta per la ...