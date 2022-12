Rapinato il figlio di Matteo Salvini | la Polizia recupera il cellulare

La Repubblica

Ildel segretario della Lega Matteo Salvini è statointorno alle 20 del 23 dicembre in via Palma, non lontano dal Pio Albergo Trivulzio a Milano, da due persone che lo hanno minacciato ...Ildi 19 anni del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è statolo scorso 23 dicembre a Milano . L'episodio è emerso solo oggi è stato anticipato dal sito del ... Federico Salvini, il figlio del leader della Lega rapinato a Milano: "Minacciato con un coccio di bottiglia p… Il figlio del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è stato vittima di una rapina lo scorso venerdì 23 dicembre a Milano. Minacciato e derubato del cellulare mentre camminava da… ...Leggi anche > Salvini, il figlio Federico aggredito e rapinato in strada a Milano: «Minacciato con una bottiglia di vetro rotta» L'episodio si sta svolgendo in via Prediera a Pavullo, nel modenese. E ...