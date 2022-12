Le pagelle – Veseli vive un incubo | il centrocampo non gira

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl Benevento affonda in casa contro il Perugia e vede complicarsi nuovamente la sua situazione di classifica. Ledei giallorossi: Paleari 5,5: Sui gol non può granché e compie due buone parate su Casasola e Olivieri, ma è lento in fase di rinvio, tradito da una confusione collettiva.4: Ampie responsabilità nelle azioni dei due gol. Sul primo si perde Lisi, sul secondo si fa sovrastare da Melchiorri. Cannavaro lo schiera terzino destro, esperimento fallito. Glik 4,5: Si fa ammonire dopo sette minuti e mostra grande nervosismo per tutto l’arco della gara. Prestazione da dimenticare. Capellini 4,5: Per la seconda gara consecutiva non rispetta le aspettative subendo la veemenza di Olivieri. Lascia a desiderare la lettura delle varie situazioni. Masciangelo 5: Un tempo in balia di Casasola, in fase offensiva ...