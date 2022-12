Il Villarreal saluta un 2022 straordinario con un addio inaspettato

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: 24/12/In onda alle 16:59 TEC La partenza di Emery ha sollevato dubbi alla fine dell’anno Le semifinali di Champions, la nota più positiva Ililcon una nota globale notevole, essendo un anno in cui la squadra è stata in grado di competere a un buon livelloil team sussidiario ha ottenuto la promozione e l’entità continua a mostrarsi come un progetto sano con un futuro, anche se nel tratto finale c’è stato l’inattesa partenza del tecnico Unai Emerytassello fondamentale del progetto. La marcia a sorpresa di Emery verso il calcio inglese ha fatto risentire il club per questa uscita per alcune settimane, cosa che ha generato dubbi e nervi sul campogli uffici e gli ...