I suoi occhi di ghiaccio hanno mietuto più di una vittima E non solo in versione vampiro

Leggi su iodonna

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Un talento precoce, Robert Pattinson, oggi 36 anni. Quando ne aveva15, ha esordito come attore di teatro al Barnes Theatre Company di Londra, recitando in diverse rappresentazioni del Macbeth di William Shakespeare e di altri spettacoli, come Anything Goes e Our Town. Robert Pattinson, dainnamorato a Batman guarda le foto Nel 2004 approda in tv nel fantasy La saga dei Nibelunghi, dove interpretò il Principe Giselher, per poi essere notato dalla regista Mira Nair che lo sceglie per il ruolo di Rawdy Crawley nel film La fiera delle vanità (anche se le ...