Drone ucraino attacca base area russa di Engels | 3 militari morti

Il Sole 24 ORE

Nella regione russa di Saratov è stato sventato l'attacco di undiretto contro la base aerea russa di Engels, ha comunicato il Ministero della Difesa di Mosca. Il bersaglio nemico è stato abbattuto prima che potesse recare danni alla struttura. ...Lo riferisce il ministero della Difesa russo spiegando che le difese aeree di Mosca hanno abbattuto ilche volava a bassa quota intorno alle 01:35 ora locale di lunedì. Tre militari ... Ucraina, ultime notizie. Attacco drone a base militare in Russia, 3 morti . Botta e risposta sotto l'albero tra Putin e Zelensky La Guerra in Ucraina non si ferma neanche durante le feste. Dopo un Natale in cui il Cremlino ha scatenato l’ennesima offensiva, facendo piovere ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...